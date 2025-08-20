توافق انگلیس و عراق برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی
دولت انگلیس در چارچوب اقدامات گستردهتر برای کاهش مهاجرت، توافق جدیدی با عراق برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی منعقد کرد.
این توافق که توسط «دن جارویس»، وزیر امنیت انگلیس، با طرف عراقی امضا شده است، فرآیندی رسمی برای بازگرداندن عراقیهایی ایجاد خواهد کرد که به انگلیس رسیدهاند اما حق اقامت در این کشور را ندارند.
این اقدام پس از توافقی به ارزش ۸۰۰ هزار پوند یعنی رقمی معادل یک میلیون و ۷۷ هزار دلار صورت میگیرد که سال گذشته با بغداد برای کمک به این کشور در از بین بردن شبکههای قاچاق و جرایم سازمانیافته به امضا رسید.