خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توافق انگلیس و عراق برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی

توافق انگلیس و عراق برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی
کد خبر : 1676162
لینک کوتاه کپی شد.

دولت انگلیس در چارچوب اقدامات گسترده‌تر برای کاهش مهاجرت، توافق جدیدی با عراق برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی منعقد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار‌، دولت انگلیس در چارچوب اقدامات گسترده‌تر برای کاهش مهاجرت، توافق جدیدی با عراق برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی منعقد کرد.

 این توافق که توسط «دن جارویس»، وزیر امنیت انگلیس، با طرف عراقی امضا شده است، فرآیندی رسمی برای بازگرداندن عراقی‌هایی ایجاد خواهد کرد که به انگلیس رسیده‌اند اما حق اقامت در این کشور را ندارند.

این اقدام پس از توافقی به ارزش ۸۰۰ هزار پوند یعنی رقمی معادل یک میلیون و ۷۷ هزار دلار صورت می‌گیرد که سال گذشته با بغداد برای کمک به این کشور در از بین بردن شبکه‌های قاچاق و جرایم سازمان‌یافته به امضا رسید.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور