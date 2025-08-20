لاوروف:
مسکو از آغاز مذاکرات فلسطین و اسرائیل حمایت میکند
وزیرخارجه روسیه گفت که روسیه از آغاز مذاکرات فلسطین و رژیم صهیونیستی حمایت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، اظهار داشت که «مسکو» از آغاز زودهنگام مذاکرات میان فلسطین و رژیم اسرائیل حمایت میکند و تاکید کرد که اولویت فعلی حل بحران انسانی در نوار غزه است.
لاوروف امروز-چهارشنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «ایمن صفدی» همتای اردنی خود در مسکو گفت: «ما معتقدیم که رسیدگی به مشکلات انسانی و جلوگیری از فاجعه انسانی اولویت فوری است».
وی اظهار داشت: «البته گامهای بعدی باید اقدامات کاهش تنش باشد. ما خواستار از سرگیری سریع مذاکرات بین فلسطینیها و اسرائیلیها هستیم».
وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد، پس از این باید مذاکراتی در مورد وضعیت نهایی سرزمینهای فلسطینی و تاسیس یک کشور فلسطینی انجام شود که با وجود قطعنامه سازمان ملل در غرب مورد کارشکنی قرار میگیرد.