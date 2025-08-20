خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

مسکو از آغاز مذاکرات فلسطین و اسرائیل حمایت می‌کند

مسکو از آغاز مذاکرات فلسطین و اسرائیل حمایت می‌کند
کد خبر : 1676135
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه روسیه گفت که روسیه از آغاز مذاکرات فلسطین و رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، اظهار داشت که «مسکو» از آغاز زودهنگام مذاکرات میان فلسطین و رژیم اسرائیل حمایت می‌کند و تاکید کرد که اولویت فعلی حل بحران انسانی در نوار غزه است.

لاوروف امروز-چهارشنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «ایمن صفدی» همتای اردنی خود در مسکو گفت: «ما معتقدیم که رسیدگی به مشکلات انسانی و جلوگیری از فاجعه انسانی اولویت فوری است».

وی اظهار داشت: «البته گام‌های بعدی باید اقدامات کاهش تنش باشد. ما خواستار از سرگیری سریع مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها هستیم».

وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد، پس از این باید مذاکراتی در مورد وضعیت نهایی سرزمین‌های فلسطینی و تاسیس یک کشور فلسطینی انجام شود که با وجود قطعنامه سازمان ملل در غرب مورد کارشکنی قرار می‌گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور