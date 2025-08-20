خبرگزاری کار ایران
گفت‌و‌گوی تلفنی پوتین با اردوغان درباره نتایج نشست آلاسکا

رئیس جمهور روسیه همتای ترک خود را در جریان نشست آلاسکا قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه امروز -چهارشنبه- با «رجب طیب اردوغان»، همتای ترک خود تلفنی گفت‌وگو کرد.

طبق این گزارش، پوتین در این تماس تلفنی، اردوغان را در جریان نشست خود با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا قرار داد.

دفتر مطبوعاتی کرملین در بیانیه ای اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفت‌وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ارزیابی خود را از اجلاس روسیه و آمریکا که در آلاسکا برگزار شد، بیان کرد».

طبق این بیانیه، پوتین از کمک ترکیه در برگزاری مذاکرات بین هیئت‌های روسیه و اوکراین در استانبول تقدیر کرد.

 

