لئوی چهاردهم در آپارتمانهای پاپ ساکن میشود
پاپ لئوی چهاردهم تصمیم به زندگی در آپارتمانهای پاپ گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از تلگراف، پاپ لئوی چهاردهم اعلام کرد که در آپارتمانهای قرن شانزدهمی پاپ زندگی خواهد کرد و از سلف خود، «پاپ فرانسیس» که اقامت در این آپارتمان مجلل را رد و اقامتگاه «سانتا مارتا» در واتیکان را انتخاب کرده بود، پیروی نمیکند.
طبق این گزارش، بازسازیهای گستردهای در آپارتمانهای دارای ده اتاق در حال انجام است و همراه پاپ در این اقامتگاه سه یا چهار راهب از جمله پدر «ادگارد رمیکونا»، منشی شخصی پاپ ساکن میشوند.
این اولین بار در تاریخ جدید است که یک پاپ اقامتگاه رسمی خود در طبقه سوم کاخ را با دیگران به اشتراک میگذارد.
درهای این آپارتمان در ۲۱ آوریل، بلافاصله پس از درگذشت پاپ فرانسیس مهر و موم شد، اگرچه او در طول ۱۲ سال دوران پاپی خود هرگز در آنجا زندگی نکرده بود.