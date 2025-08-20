به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های اسرائیلی از وقوع حادثه امنیتی در یک سایت نظامی در کوه هرمون در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

بنا به گزارش‌ها، طی این حادثه یک نارنجک دستی قدیمی سوری که سربازان در حال کار با آن بودند، منفجر شد.

این انفجار هفت سرباز را زخمی کرد که وضعیت جسمی چهار نفر از آنها وخیم است. همه مجروحان برای درمان به بیمارستان «زیو» در صفد منتقل شدند.

