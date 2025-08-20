خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لغو مجوز امنیتی ۳۷ مقام آمریکایی توسط دولت ترامپ

لغو مجوز امنیتی ۳۷ مقام آمریکایی توسط دولت ترامپ
کد خبر : 1676049
لینک کوتاه کپی شد.

دولت آمریکا مجوز امنیتی ۳۷ مقام فعلی و پیشین این کشور را لغو کرد.

به  گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، مجوز امنیتی ۳۷ مقام فعلی و پشین این کشور را لغو و آنها را به سیاسی کردن فعالیت‌هایشان و استفاده از اطلاعات رسمی برای اهداف شخصی یا حزبی متهم کرده است.

«تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، این تصمیم را در یادداشتی عمومی که شامل نام این مقامات بود، اعلام کرد و جنجال گسترده‌ای را برانگیخت. 

طبق این گزارش،«مارک زید»، وکیل که نماینده چندین افسر اطلاعاتی است و برای بازگرداندن مجوز امنیتی لغو شده خود از دولت شکایت کرده است، استدلال کرد که انتشار این نام‌ها می‌تواند مصداقث نقض قانون باشد.

گابارد در شبکه اجتماعی ایکس این مقام‌ها را به سیاسی کردن و دستکاری داده‌های اطلاعاتی، افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده بدون مجوز و ارتکاب نقض جدی استانداردهای اطلاعاتی متهم کرد.

گابارد شواهد دقیقی از این اتهامات منتشر نکرده است، اما این فهرست شامل مقاماتی است که در ارزیابی‌های دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ شرکت داشتند و یا در دوران ریاست جمهوری «جو بایدن» و «باراک اوباما»، رؤسای جمهور پیشین آمریکا روی مسائل امنیت ملی کار می‌کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور