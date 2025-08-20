لغو مجوز امنیتی ۳۷ مقام آمریکایی توسط دولت ترامپ
دولت آمریکا مجوز امنیتی ۳۷ مقام فعلی و پیشین این کشور را لغو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، مجوز امنیتی ۳۷ مقام فعلی و پشین این کشور را لغو و آنها را به سیاسی کردن فعالیتهایشان و استفاده از اطلاعات رسمی برای اهداف شخصی یا حزبی متهم کرده است.
«تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، این تصمیم را در یادداشتی عمومی که شامل نام این مقامات بود، اعلام کرد و جنجال گستردهای را برانگیخت.
طبق این گزارش،«مارک زید»، وکیل که نماینده چندین افسر اطلاعاتی است و برای بازگرداندن مجوز امنیتی لغو شده خود از دولت شکایت کرده است، استدلال کرد که انتشار این نامها میتواند مصداقث نقض قانون باشد.
گابارد در شبکه اجتماعی ایکس این مقامها را به سیاسی کردن و دستکاری دادههای اطلاعاتی، افشای اطلاعات طبقهبندی شده بدون مجوز و ارتکاب نقض جدی استانداردهای اطلاعاتی متهم کرد.
گابارد شواهد دقیقی از این اتهامات منتشر نکرده است، اما این فهرست شامل مقاماتی است که در ارزیابیهای دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ شرکت داشتند و یا در دوران ریاست جمهوری «جو بایدن» و «باراک اوباما»، رؤسای جمهور پیشین آمریکا روی مسائل امنیت ملی کار میکردند.