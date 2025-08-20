حمله نتانیاهو به فرانسه و استرالیا ضد صلح است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، تشکیلات خودگردان فلسطین امروز -چهارشنبه- حملات «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، به فرانسه و استرالیا را محکوم و آن را غیر قابل توجیه و ضد صلح توصیف کرد.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما حمله نتانیاهو، علیه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنتونی آلبانی، نخست وزیر استرالیا را به شدت محکوم می‌کنیم».

در این بیانیه تاکید شده است که مرتبط کردن به رسمیت شناختن کشور فلسطین با یهودستیزی و دخالت در امور داخلی دو کشور، ناموجه و ضد صلح و ضد اجماع بین‌المللی بر سر اصل راهکار دو کشوری است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «مرتبط کردن انتقاد از اشغال گری اسرائیل و جنایات آن یا حمایت از حقوق مردم فلسطین در زمینه آزادی و استقلال با یهودستیزی یا نفرت از یهودیان نخ نما شده است و هیچ کس فریب آن را نمی‌خورد».

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از همه کشورها خواست تا با این گستاخی اسرائیل که در قبال صلح و راه‌حل‌های سیاسی برای این درگیری رویکردی خصمانه دارد، مقابله کنند.

این بیانیه همچنین خواستار به رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین از سوی جامعه بین‌المللی برای حفاظت از راه‌حل دو کشوری و دفاع از قوانین بین‌المللی شده است.

