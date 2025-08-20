خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال استریت ژورنال گزارش داد:

عقب نشینی بی سر و صدای ایلان ماسک از تاسیس حزب جدید

عقب نشینی بی سر و صدای ایلان ماسک از تاسیس حزب جدید
کد خبر : 1675979
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از عقب نشینی بی سر و صدای میلیاردر آمریکایی برای تاسیس حزب جدید خبر دادند.

به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه، گزارش داد که «ایلان ماسک»، میلیاردر آمریکایی بی‌سروصدا برنامه‌های خود برای راه‌اندازی یک حزب سیاسی جدید را کنار گذاشته و به متحدانش گفته است که می‌خواهد بر کسب‌وکارهای خود تمرکز کند.

ماسک در ماه جولای پس از اختلاف نظر علنی با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بر سر لایحه کاهش مالیات و هزینه‌ها از «حزب آمریکا» رونمایی کرد.

این روزنامه گزارش داد که  ماسک اخیرا  بر حفظ رابطه‌اش با «جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور تمرکز کرده و به افراد نزدیک به خود اعتراف کرده است که تشکیل یک حزب سیاسی می‌تواند به رابطه‌اش با ونس آسیب برساند.

در ادامه این گزارش آمده است که ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و دستیارانش به افراد نزدیک به ونس گفته‌اند که این میلیاردر در حال بررسی استفاده از برخی از منابع مالی خود برای حمایت از معاون ترامپ در صورت تصمیم به نامزدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۸ است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور