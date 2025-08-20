وال استریت ژورنال گزارش داد:
عقب نشینی بی سر و صدای ایلان ماسک از تاسیس حزب جدید
رسانهها از عقب نشینی بی سر و صدای میلیاردر آمریکایی برای تاسیس حزب جدید خبر دادند.
به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه، گزارش داد که «ایلان ماسک»، میلیاردر آمریکایی بیسروصدا برنامههای خود برای راهاندازی یک حزب سیاسی جدید را کنار گذاشته و به متحدانش گفته است که میخواهد بر کسبوکارهای خود تمرکز کند.
ماسک در ماه جولای پس از اختلاف نظر علنی با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، بر سر لایحه کاهش مالیات و هزینهها از «حزب آمریکا» رونمایی کرد.
این روزنامه گزارش داد که ماسک اخیرا بر حفظ رابطهاش با «جی. دی. ونس»، معاون رئیسجمهور تمرکز کرده و به افراد نزدیک به خود اعتراف کرده است که تشکیل یک حزب سیاسی میتواند به رابطهاش با ونس آسیب برساند.
در ادامه این گزارش آمده است که ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و دستیارانش به افراد نزدیک به ونس گفتهاند که این میلیاردر در حال بررسی استفاده از برخی از منابع مالی خود برای حمایت از معاون ترامپ در صورت تصمیم به نامزدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۸ است.