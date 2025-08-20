به گزارش ایلنا به نقل از سانا، «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه با هیئت اسرائیلی در پاریس دیدار و گفت‌وگو کرد.

طبق این گزارش، الشیبانی روز گذشته -سه‌شنبه- با هیئتی از اسرائیل در پاریس دیدار کرد تا درباره مسائل مرتبط با تقویت ثبات در جنوب سوریه گفت‌وگو کند.

سانا گزارش داد که این گفت‌وگوها بر کاهش تنش و عدم دخالت در امور داخلی سوریه، دستیابی به تفاهماتی که از ثبات در منطقه حمایت می‌کند، نظارت بر آتش‌بس در استان سویداء و فعال‌سازی مجدد توافق ۱۹۷۴ متمرکز بوده است.

در این گزارش آمده است که این گفت‌وگوها با میانجیگری ایالات متحده در چارچوب به اصطلاح تلاش‌های دیپلماتیک با هدف تقویت امنیت و ثبات در سوریه و حفظ تمامیت ارضی آن برگزار می‌شود.

انتهای پیام/