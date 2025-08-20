شهادت ۲۸ فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع خبرگزاری الجزیره اطلاع دادند که از بامداد امروز-چهارشنبه- تاکنون، دست کم ۲۸ فلسطینی دیگر به دست نیروهای اشغلالگر صهیونست به شهادت رسیدند.

منابع در بیمارستان العوده به خبرگزاری الجزیره گفتند: «در میان شهدا ۷ تن از افراد کسانی هستند که در کمپ پنهاندگان نصیرات در مرکز غزه در جست و جوی غذا بودند که توسط نیروهای صهیونیست به شهادت رسیدند».

