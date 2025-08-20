خبرگزاری کار ایران
شهادت ۲۸ فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست

نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل، ۲۸ فلسطینی را از صبح امروز-چهارشنبه- تاکنون به شهادت رساندند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع خبرگزاری الجزیره اطلاع دادند که از بامداد امروز-چهارشنبه- تاکنون،  دست کم ۲۸ فلسطینی دیگر  به دست نیروهای اشغلالگر  صهیونست به شهادت رسیدند.

منابع در بیمارستان العوده  به خبرگزاری الجزیره گفتند: «در میان شهدا  ۷ تن از افراد کسانی هستند که در کمپ پنهاندگان نصیرات در مرکز غزه در جست و جوی غذا بودند که توسط نیروهای صهیونیست به شهادت رسیدند». 

 

 

 

