۷۱ کشته در حادثه تصادف اتوبوس در افغانستان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ۷۱ نفر در حادثه تصادف یک اتوبوس در افغانستان کشته شدند.

«احمدالله متقی» سخنگوی استانی دولت افغانستان و پلیس محلی اعلام کردند: «دست‌کم ۷۱ تن از جمله ۱۷ کودک درپی آتش سوزی یک اتوبوس مسافربری پس از برخورد با کامیون وموتورسیکلت کشته شدند».

پلیس «هرات» روز گذشته-سه شنبه- اعلام کرد که این حادثه به دلیل سرعت زیاد و بی دقتی راننده اتوبوس بوده است.

