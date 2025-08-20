ویتکاف:
روسها در نشست آلاسکا تقریباً بلافاصله امتیازاتی ارائه دادند
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا جزئیات جدیدی درباره دیدار حساس میان «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری این کشور و «ولادیمیر پوتین» همتای روس وی در آلاسکا منتشر کرد و گفت که مقامهای روس تقریباً بلافاصله» امتیازاتی ارائه دادند.
ویتکاف در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت: «در نخستین دیدار در آلاسکا، روسها تقریباً بلافاصله امتیازاتی دادند. بخشی از این امتیازگیری به این بستگی داشت که آیا میتوانیم ببینیم روسها آمادگی بیشتری برای انعطاف نشان میدهند یا نه.»
وی همچنین افزود که ترامپ و تیمش در این دیدار، به جای آتشبس موقت، بر دستیابی به یک توافق صلح بلندمدت تمرکز داشتند.
ویتکاف گفت: «ما مدت نسبتاً طولانی در آنجا ماندیم چون واقعاً در زمینه مسیر احتمالی رسیدن به توافق صلح پیشرفت حاصل کردیم. رئیسجمهور در جریان این دیدار در آلاسکا متوجه شد که بسیاری از مقدمات توافق صلح از پیش مورد توافق قرار گرفتهاند، پس چرا کل توافق را دنبال نکنیم؟»