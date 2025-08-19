ترامپ:
زلنسکی باید از خود انعطاف نشان دهد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ابراز امیدواری کرد رئیسجمهور اوکراین در قبال صلح از خود انعطاف نشان دهد.
ترامپ در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: «من قصد ندارم در اولین جلسه احتمالی بین پوتین و زلنسکی شرکت کنم »
وی افزود: «زلنسکی باید انعطافپذیری نشان دهد.»
ترامپ گفت: «من رابطه خوبی با پوتین دارم و مهمترین چیز پایان دادن به این جنگ با اوست.»
ترامپ گفت: «امیدوارم پوتین به سمت صلح پیش برود. ممکن است او علاقهای به توافق نداشته باشد.»
وی گفت: «اگر جنگ پایان نیابد، اوضاع پیچیده خواهد شد.»
وی افزود: «همه این اتفاقات به دلیل مدیریتی رخ داده است که هیچ چیز را نمیفهمد.»