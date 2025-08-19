خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه سوئیس از اعطای مصونیت به پوتین خبر داد

وزیر خارجه سوئیس از امکان اعطای مصونیت رئیس‌جمهور روسیه در خاک این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه سوئیس از امکان اعطای مصونیت رئیس‌جمهور روسیه در خاک این کشور خبر داد.

«ایگنازیو  کاسیس» وزیرخارجه سوئیس اعلام کرد که این کشور به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه صورت مشارکت در کنفرانس صلح  اوکراین شرکت کند،  به رغم حکم بازداشت صادر‌شده برای وی از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی‌، مصنویت اعطا می‌کند.

در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با «آنتونیو تاجانی» وزیرخارجه ایتالیا در «برن»، کاسیس گفت: «دولت فدرال سال گذشته قانون اعطای مصونیت به افرادی که هدف حکم بازداشت بین المللی بودن را بنا نهاد و این در صورتی است که آنها   نه به دلایل شخصی که برای کنفرانس صلح شرکت کنند».

 

 

انتهای پیام/
