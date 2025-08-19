به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه اشاره کرد که اگر اوکراین سیاست‌های بی طرفی را رد کند و به ناتو ملحق نشود، در نتیجه اصول اساسی به رسمیت شناختن استقلال خود را انکار کرده است.

لاوروف گفت: «رئیس جمهور پوتین و ترامپ در جریان گفت‌وگوی روز گذشته خود تاکید کردند که نزاع اوکراین باید به طریقی حل شود که اطمنیان حاصل شود علل آن باز نمی‌گردد».

وی اظهار داشت: «دو رئیس‌جمهور همچنین تاکید کردند که در حل‌وفصل بحران اوکراین منافع کشورهای این بخش از جهان باید در نظر گرفته شود».

لاوروف همچنین دعوت از ترامپ برای سفر به روسیه را تایید کرد.

وزیرخارجه روسیه افزود: «مسئله تحریم‌ها در نشست آلاسکا با آمریکا مورد بحث قرار نگرفت».

