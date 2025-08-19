افزایش شمار شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ۶۲ هزار و ۶۴ تن

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی تداوم بمباران ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف غزه ۶۰ فلسطینی دیگر شهید و ۳۴۳ تن مجروح شدند.

در این بیانیه آمده است که ۳۱ نفر از شهدا جان خود را در صفوف دریافت کمک‌های انسانی از دست دادند.

بر این اساس، شمار قربانیان تجاوز مداوم اسرائیل به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۲ هزار و ۶۴ شهید و ۱۵۶ هزار ۵۷۳ مجروح رسیده است.

