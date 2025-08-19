منتظر واکنش اسرائیل به موافقت حماس هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر خارجه این کشور روز گذشته -دوشنبه- در مذاکرات آتش بس غزه در «العلمین» شرکت کرد.

وی افزود: «قطر و مصر پاسخ حماس به آتش بس پیشنهادی در غزه را دریافت کردند. ما همچنان منتظر پاسخ اسرائیل به موافقت حماس با پیشنهاد آتش بس هستیم. هیچ جدول زمانی برای پاسخ وجود ندارد، اما شنیده‌ایم که اسرائیل در حال بررسی این موضوع است و امیدواریم پاسخ سریع و مثبتی دریافت کنیم».

الانصاری گفت: «پیشنهاد مورد قبول حماس به طور کامل با آنچه که اسرائیل قبلا پذیرفته بود، مطابقت دارد. ضمانت‌های حقیقی غیر از پایبندی طرفین به اجرای توافق وجود ندارد».

وی افزود: «هدف ما دست یابی به آتش بس در غزه در اسرع وقت و به هر شکل ممکن است و در همین چارچوب برای دست یابی به توافق کامل تلاش می‌کنیم».

الانصاری تاکید کرد که وزیر خارجه قطر با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا در تماس است و اکنون فضای مثبتی وجود دارد. امیدواریم که به توافق دست یابیم و در صورت توافق، باید فورا اجرا شود».

