حمله روسیه به تاسیسات انرژی در اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت انرژی اوکراین امروز-سهشنبه- اعلام کرد که حمله شبانه روسیه به تاسیسات انرژی در مرکز اوکریان در منطقه «پولتاوا» اصابت کرده و سبب آتش سوزی گسترده شده است.

این وزارت خانه اعلام کرد: «یک تاسیسات انتقال گاز هدف حمله چندین پهپاد قرار گرفت که سبب خسارت شد».

وزارت انرژی اوکراین در پلتفرم تلگرام اعلام کرد: «نیروهای روسیه با استفاده از موشک کروز و پهپاد ، حمله گسترده دیگری را به تاسیسات زیرساخت انرژی در منطقه پولتاوا انجام دادند، این حمله منجر به آتش سوزی گسترده شد».

این وزارت‌خانه فاش نکرد که چه تاسیسات دیگری در کنار این تاسیسات گازی هدف حمله قرار گرفتند.

