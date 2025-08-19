سفر وزیر دفاع ژاپن به ترکیه
وزیر دفاع ژاپن جهت گفتوگو درباره همکاریهای دفاعی به ترکیه سفر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که وزیردفاع ژاپن امروز -سهشنبه- در ترکیه گفتوگوهایی درباره همکاریهای صنایع دفاعی از جمله تامین احتمالی پهپادهای تولید ترکیه خواهد داشت.
این درحالی است که «توکیو» نقش سیستمهای بدون سرنشنین را در نیروهای مسلح خود توسعه میدهد.
وی اولین وزیر دفاع ژاپن است که چنین سفر رسمی به ترکیه انجام میدهد.
یک منبع دیپلماتیک در آنکارا گفت: « ناکاتانی و وزیردفاع ترکیه یاشار گولر قرار است تا در رابطه با راههای توسعه همکاری در زمینه تجهیزات دفاعی و تکنولوژی و تبادل دیدگاه درباره مسائل منطقهای گفتوگو کنند».