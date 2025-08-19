جو خوبی بر مذاکرات آلاسکا حاکم بود

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، امروز -سه‌شنبه- تاکید کرد که هدف روسیه تصرف سرزمین، خواه «کریمه» و «دونباس» یا «نووروسیا» (زاپوروژیه و خرسون) نیست، بلکه محافظت از روس‌ها است.

لاوروف در گفت‌وگو با روسیه ۲۴ گفت: «می‌خواهم تاکید کنم که ما هرگز در مورد تصرف سرزمین صحبت نکرده‌ایم. کریمه، دونباس و نووروسیا هرگز هدف ما نبودند».

وی اظهار داشت: «هدف ما محافظت از مردم روسیه بود که قرن‌ها در این سرزمین‌ها زندگی و آن‌ها را کشف کرده‌اند، برای آن‌ها در کریمه و دونباس خون داده‌اند، شهرهایی مانند اودسا، نیکولایف و بسیاری دیگر، بنادر، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را ایجاد کرده‌اند».

وزیرخارجه روسیه توضیح داد که همانطور که در اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا منعکس شده است، در طول مذاکرات «آلاسکا» جو بسیار خوبی بر فضا حاکم بود.

