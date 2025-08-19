خبرگزاری کار ایران
جو خوبی بر مذاکرات آلاسکا حاکم بود

کد خبر : 1675572
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که در طول مذاکرات «آلاسکا» جو بسیار خوبی بر فضا حاکم بود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»  وزیر خارجه روسیه، امروز -سه‌شنبه- تاکید کرد که هدف روسیه تصرف سرزمین، خواه «کریمه» و  «دونباس» یا «نووروسیا» (زاپوروژیه و خرسون) نیست، بلکه محافظت از روس‌ها است.

لاوروف در گفت‌وگو با روسیه ۲۴ گفت: «می‌خواهم تاکید کنم که ما هرگز در مورد تصرف سرزمین صحبت نکرده‌ایم. کریمه، دونباس و نووروسیا هرگز هدف ما نبودند».

وی اظهار داشت: «هدف ما محافظت از مردم روسیه بود که قرن‌ها در این سرزمین‌ها زندگی و  آن‌ها را کشف کرده‌اند، برای آن‌ها در کریمه و دونباس خون داده‌اند، شهرهایی مانند اودسا، نیکولایف و بسیاری دیگر، بنادر، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را ایجاد کرده‌اند».

وزیرخارجه روسیه توضیح داد که همانطور که در اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا منعکس شده است، در طول مذاکرات «آلاسکا» جو بسیار خوبی بر فضا حاکم بود.

 

 

