افزایش شمار قربانیان قحطی در غزه به ۲۶۶ شهید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «منیر البرش»، مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که ۳ فلسطینی دیگر به دلیل کمبود واد غذایی و قحطی به شهادت رسیده‌اند.

وی با اعلام این خبر افزود که نوار غزه با بحران کامل بهداشتی روبرو است.

البرش گفت که شمار قربانیان قحطی و گرسنگی در نوار غزه به ۲۶۶ نفر از جمله ۱۱۲ کودک رسیده است.

وی با بیان اینکه گرسنگی و کشتار، سیاست سیستماتیک اسرائیل است، گفت که روزانه ۲۸ کودک یعنی هر ۴۰ دقیقه یک کودک جان خود را از دست می‌دهند.

انتهای پیام/