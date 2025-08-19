خبرگزاری کار ایران
افزایش شمار قربانیان قحطی در غزه به ۲۶۶ شهید

افزایش شمار قربانیان قحطی در غزه به ۲۶۶ شهید
کد خبر : 1675536
شمار قربانیان قحطی در نوار غزه به ۲۶۶ شهید افزایش یافته رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «منیر البرش»، مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که ۳ فلسطینی دیگر به دلیل کمبود واد غذایی و قحطی به شهادت رسیده‌اند. 

وی با اعلام این خبر افزود که نوار غزه با بحران کامل بهداشتی روبرو است.

البرش گفت که شمار قربانیان قحطی و گرسنگی در نوار غزه به ۲۶۶ نفر از جمله ۱۱۲ کودک رسیده است. 

وی با بیان اینکه گرسنگی و کشتار، سیاست سیستماتیک اسرائیل است، گفت که روزانه ۲۸ کودک یعنی هر ۴۰ دقیقه یک کودک جان خود را از دست می‌دهند. 

 

