خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله نتانیاهو به نخست‌وزیر استرالیا

حمله نتانیاهو به نخست‌وزیر استرالیا
کد خبر : 1675526
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر اسرائیل، پس از بحران دیپلماتیک بر سر لغو ویزای دیپلماتیک، به استرالیا حمله کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از بحران دیپلماتیک بر سر لغو ویزای دیپلماتیک، به استرالیا حمله کرد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد: «تاریخ، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا را به عنوان یک سیاستمدار ضعیف که به اسرائیل خیانت کرد و یهودیان استرالیا را رها کرد، به یاد خواهد آورد.»

روز دوشنبه، استرالیا ویزای ورود «سیمخا روتمن»، عضو کنست اسرائیل از حزب صهیونیسم مذهبی، را لغو کرد‌.

اسرائیل با لغو ویزای اقامت دیپلمات‌های استرالیایی معتبر در تشکیلات خودگردان فلسطین، به این اقدام پاسخ داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور