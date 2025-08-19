به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از بحران دیپلماتیک بر سر لغو ویزای دیپلماتیک، به استرالیا حمله کرد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد: «تاریخ، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا را به عنوان یک سیاستمدار ضعیف که به اسرائیل خیانت کرد و یهودیان استرالیا را رها کرد، به یاد خواهد آورد.»

روز دوشنبه، استرالیا ویزای ورود «سیمخا روتمن»، عضو کنست اسرائیل از حزب صهیونیسم مذهبی، را لغو کرد‌.

اسرائیل با لغو ویزای اقامت دیپلمات‌های استرالیایی معتبر در تشکیلات خودگردان فلسطین، به این اقدام پاسخ داد.

