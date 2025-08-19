خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رزمایش دریایی مشترک فیلیپین، استرالیا و کانادا

رزمایش دریایی مشترک فیلیپین، استرالیا و کانادا
کد خبر : 1675511
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای دریایی فیلپین، استرالیا و کانادا، رزمایش مشترک دریایی برگزار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروهای دریایی فیلیپین، استرالیا و کانادا امروز -سه‌شنبه- در دریای چین جنوبی، منطقه‌ای که پس از برخورد دو کشتی چینی در هفته گذشته، تنش‌ها در آن بالا گرفته است، یک رزمایش مشترک برگزار کردند.

کلنل «دنیس فرناندز» در یک نشست خبری با بیان اینکه این رزمایش مشترک در منطقه اقتصادی انحصاری فیلیپین برگزار شد، گفت: «فعالیت ما بر این فرض استوار است که این رزمایش بر اساس منطقه آزاد و باز هند و اقیانوس آرام با صلح و رفاه در منطقه انجام می‌شود».

 وی افزود که این رزمایش مشترک در منطقه اقتصادی انحصاری فیلیپین در حال انجام است.

این فعالیت که روز یکشنبه در نزدیکی استان غربی «اورینتال میندورو» آغاز شد و در «پالاوان» به پایان خواهد رسید، بخشی از رزمایش‌های نظامی جاری بین فیلیپین و استرالیا است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور