رزمایش دریایی مشترک فیلیپین، استرالیا و کانادا
نیروهای دریایی فیلپین، استرالیا و کانادا، رزمایش مشترک دریایی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروهای دریایی فیلیپین، استرالیا و کانادا امروز -سهشنبه- در دریای چین جنوبی، منطقهای که پس از برخورد دو کشتی چینی در هفته گذشته، تنشها در آن بالا گرفته است، یک رزمایش مشترک برگزار کردند.
کلنل «دنیس فرناندز» در یک نشست خبری با بیان اینکه این رزمایش مشترک در منطقه اقتصادی انحصاری فیلیپین برگزار شد، گفت: «فعالیت ما بر این فرض استوار است که این رزمایش بر اساس منطقه آزاد و باز هند و اقیانوس آرام با صلح و رفاه در منطقه انجام میشود».
وی افزود که این رزمایش مشترک در منطقه اقتصادی انحصاری فیلیپین در حال انجام است.
این فعالیت که روز یکشنبه در نزدیکی استان غربی «اورینتال میندورو» آغاز شد و در «پالاوان» به پایان خواهد رسید، بخشی از رزمایشهای نظامی جاری بین فیلیپین و استرالیا است.