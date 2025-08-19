ماکرون سوئیس را برای نشست پوتین و زلنسکی پیشنهاد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، «ژنو» را به عنوان محل احتمالی دیدار«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، پیشنهاد کرد.

رهبر فرانسه در مصاحبه‌ای با تی‌اف۱، ایده میزبانی پاریس از چنین دیداری را مانند سال ۲۰۱۹ رد کرد.

وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: «وضعیت در حال حاضر در مرحله متفاوتی است و باید یک کشور بی‌طرف انتخاب شود. من به طور بالقوه، ژنو را ترجیح می‌دهم. یا می‌تواند کشور دیگری باشد».

رئیس جمهور فرانسه افزود: «در نشست واشنگتن بین رهبران اروپایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، و زلنسکی، احتمال برگزاری اجلاس روسیه و اوکراین که می‌تواند با مذاکرات سه جانبه با آمریکا و یک نشست چندجانبه گسترده‌تر دنبال شود، مورد بحث قرار گرفت. ماکرون شب گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که ترکیه و سایر کشورهای اروپایی که امنیت آنها به نتیجه درگیری بستگی دارد باید در این مذاکرات شرکت کنند»..

