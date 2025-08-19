به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا، روزگذشته -دوشنبه- گفت که در پاسخ به تهدیدهای آمریکا، چهار و نیم میلیون نیرو را مستقر خواهد کرد.

مادورو در تلویزیون دولتی اعلام کرد: «این هفته، من یک طرح ویژه با بیش از ۴.۵ میلیون نیروی نظامی را برای تضمین پوشش کل قلمرو ملی فعال خواهم کرد، شبه‌نظامیانی که آماده، فعال و مسلح هستند».

این اقدام به دنبال آن رخ می‌دهد که ‌واشنگتن‌ جایزه دستگیری مادورو را افزایش داد و عملیات مبارزه با مواد مخدر را در ‌کارائیب‌ آغاز کرد.

دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، ابتدای ماه میلادی جاری جایزه خود را برای دستگیری مادورو، که با اتهامات قاچاق مواد مخدر روبرو است را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

