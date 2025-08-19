سفیر فرانسه در سرزمینهای اشغالی:
به رسمیت شناختن کشور فلسطین گامی برای برونرفت از جنگ است
سفیر فرانسه در سرزمینهای اشغالی، اقدام کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را گامی برای برونرفت از جنگ توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فردریک ژورنس»، سفیر فرانسه در سرزمینهای اشغالی تاکید کرد که اقدام پاریس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، گامی برای برونرفت از جنگ است.
وی اذعان کرد که پاریس پیش از این در به رسمیت شناختن کشور فلسطین تردید داشت، اما هدف از این اقدام اکنون یافتن راهی برای خروج از جنگ است.
قرار است فرانسه ماه سپتامبر به رغم مخالفت اسرائیل، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.