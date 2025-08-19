اتحاد، شرط رسیدن به صلح و عدالت است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، در کاخ سفید اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از اقدام خاص روس‌ها برای آتش‌بس وجود ندارد.

وی طی نشستی در کاخ سفید به «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «پس از سه سال و نیم که هیچ نشانه‌ای از تمایل روسیه برای گفت‌وگو وجود نداشت، امروز شاهد تغییر هستیم، به لطف شما ‌و همچنین مدیون ایستادگی در میدان نبرد است که با شجاعت اوکراینی‌ها و اتحاد ما در حمایت از اوکراین به دست آمد.»

نخست وزیر ایتالیا افزود: «اگر می‌خواهیم به صلح و عدالت برسیم، باید متحد عمل کنیم. به همین دلیل امروز روز مهم و خوبی است. ایتالیا همان‌طور که از ابتدا در کنار اوکراین بود، همچنان در کنار شما خواهد بود و کاملاً از تلاش‌های شما برای صلح حمایت می‌کند.»

