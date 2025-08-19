خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملونی:

اتحاد، شرط رسیدن به صلح و عدالت است

اتحاد، شرط رسیدن به صلح و عدالت است
کد خبر : 1675446
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر ایتالیا، در کاخ سفید اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از اقدام خاص روس‌ها برای آتش‌بس وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، در کاخ سفید اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از اقدام خاص روس‌ها برای آتش‌بس وجود ندارد.

وی طی نشستی در کاخ سفید به «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «پس از سه سال و نیم که هیچ نشانه‌ای از تمایل روسیه برای گفت‌وگو وجود نداشت، امروز شاهد تغییر هستیم، به لطف شما ‌و همچنین مدیون ایستادگی در میدان نبرد است که با شجاعت اوکراینی‌ها و اتحاد ما در حمایت از اوکراین به دست آمد.»

نخست وزیر ایتالیا افزود: «اگر می‌خواهیم به صلح و عدالت برسیم، باید متحد عمل کنیم. به همین دلیل امروز روز مهم و خوبی است. ایتالیا همان‌طور که از ابتدا در کنار اوکراین بود، همچنان در کنار شما خواهد بود و کاملاً از تلاش‌های شما برای صلح حمایت می‌کند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور