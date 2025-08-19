به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه گفت که در مورد آمادگی «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ تردید دارد.

ماکرون پس از مذاکرات کاخ سفید به شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز، گفت: «وقتی به وضعیت و واقعیت‌ها نگاه می‌کنم، فکر نمی‌کنم که رئیس جمهور پوتین اکنون خیلی مایل به دستیابی به صلح باشد».

از سوی دیگر رئیس‌جمهور فرانسه خوش‌بینی «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی درباره دست‌یابی به یک توافق صلح را مورد تمجید قرار داد و گفت: «این مسئله باید جدی گرفته شود».

وی افزود: «اگر او (ترامپ) فکر می‌کند که می‌تواند به یک توافق دست یابد، این خبر بسیار خوبی است و ما باید هر کاری که از دست‌مان برمی‌آید برای رسیدن به یک توافق عالی انجام دهیم».

