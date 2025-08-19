خبرگزاری کار ایران
متحدان اروپایی پیش‌نویس ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین را تدوین می‌کنند

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که متحدان غربی رسما ظرف ۱۰ روز پیش‌نویس ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین را تدوین خواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین روز گذشته -دوشنبه- پس از مذاکرات در کاخ سفید با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و مقام‌های اروپایی اعلام کردند که متحدان غربی کشورش در صورت دستیابی به توافق صلح با روسیه ظرف ۱۰ روز فهرستی از ضمانت‌های امنیتی برای محافظت از این کشور در برابر حمله جدید روسیه را ارائه خواهند داد.

زلنسکی گفت: «ضمانت‌های امنیتی احتمالا توسط شرکای ما تعیین خواهد شد و جزئیات بیشتری وجود خواهد داشت زیرا ظرف یک هفته تا ده روز همه چیز روی کاغذ آورده شده و رسمی خواهد شد». 

وی افزود: «مهم است که ایالات متحده سیگنال روشنی ارسال کند مبنی بر اینکه در میان کشورهایی خواهد بود که به اوکراین کمک، هماهنگی و همچنین در ضمانت‌های امنیتی شرکت خواهند کرد. من معتقدم که این یک گام بزرگ رو به جلو است». 

رئیس جمهور اوکراین توضیح داد که کشورش پیشنهاد واردات ۹۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا  را داده است، در حالی که فایننشال تایمز گزارش داد که کی‌یف قصد دارد ۱۰۰ میلیارد دلار سلاح با تامین مالی اروپا خریداری کند.

بیانیه زلنسکی اندکی پس از آن منتشر شد که ترامپ اعلام کرد اروپا با هماهنگی ایالات متحده، می‌تواند در چارچوب توافق صلح با روسیه، ضمانت‌های امنیتی به اوکراین ارائه دهد.

 

 

