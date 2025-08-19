به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای اعلام کرد که «سوبراهامانیان جایشنکارا» وزیر خارجه هند به روسیه سفر می‌کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه هند، سوبرامانیان در جریان این سفر درباره راه‌های تحکیم همکاری‌های استراتژیک میان «دهلی نو» و «مسکو» گفت‌وگو می‌کند.

در این بیانیه اعلام شد: «هدف از این سفر، تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز دیرینه و آزموده شده هند و روسیه است.»‌

به گزارش این وزارتخانه، جایشنکارا به دعوت دنیس «مانتوروف» معاون اول نخست وزیر روسیه از ۱۹ تا ۲۱ آگوست ‌سفری رسمی به این کشور خواهد داشت.

این دو تن ریاست مشترک بیست و ششمین نشست کمیسیون بین دولتی هند و روسیه در زمینه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی را که قرار است در ۲۰ آگوست برگزار شود، بر عهده خواهند داشت.

