تاکید وزیر خارجه چین بر لزوم شراکت راهبردی با هند

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین امروز -دوشنبه- در دیدار با «سوبرامانیام جایشانکار»، همتای هندی خود در دهلی نو بر لزوم تقویت شراکت بین دو کشور به جای رقابت تاکید کرد.

وی گفت: «چین و هند باید درک استراتژیک درستی ایجاد کرده و به یکدیگر به عنوان شریک و فرصت نه دشمن یا تهدید نگاه کنند».

وانگ یی تاکید کرد که این دو کشور بزرگ در حال توسعه با جمعیتی بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر باید الگویی برای تقویت نظم بین‌المللی چندقطبی و دموکراتیزه کردن روابط بین‌الملل باشند.

وی افزود: «دو کشور باید اعتماد متقابل را افزایش دهند، موانع را برطرف کنند و زمینه‌های همکاری مشترک را برای پیشبرد بهبود روابط دوجانبه گسترش دهند».

وزیر چین در سفری دو روزه به دهلی نو قرار است با «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند و «آجیت دووال»، مشاور امنیت ملی این کشور دیدار کند.

انتهای پیام/