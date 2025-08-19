بازداشت وزیر فرهنگ تشکیلات خودگردان توسط نیروهای اشغالگر

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل «عماد حمدان» وزیر فرهنگ تشکیلات خودگردان و وهیئت همراه وی را در جریان سفری به «کفر نعمه» در غرب «رام الله» در کرانه باختری اشغالی، به مدت کوتاهی بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، این حادثه به دنبال حمله‌ای از سوی شهرک نشینان غیرقانونی به همراهان وزیر رخ داد.

این خبرگزاری اعلام کرد که شهرک نشینان غیر قانونی کارمندان وزات خانه را کتک زده، دسترسی آنها به روستای یوث در کفر نعمه را مسدود کردند و کارت شناسایی و تلفن های آنها را ربودند.

