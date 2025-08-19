خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت وزیر فرهنگ تشکیلات خودگردان توسط نیروهای اشغالگر

بازداشت وزیر فرهنگ تشکیلات خودگردان توسط نیروهای اشغالگر
کد خبر : 1675402
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای ارتش اشغالگر وزیر فرهنگ تشکیلات خودگردان و همراهان وی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل   «عماد حمدان» وزیر فرهنگ تشکیلات خودگردان و وهیئت همراه وی  را در جریان سفری به «کفر نعمه» در غرب «رام الله» در کرانه باختری اشغالی، به مدت کوتاهی  بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، این حادثه به دنبال حمله‌ای از سوی شهرک نشینان غیرقانونی به همراهان وزیر رخ داد. 

این خبرگزاری اعلام کرد که شهرک نشینان غیر قانونی کارمندان وزات خانه را کتک زده، دسترسی آنها به  روستای یوث در کفر نعمه را مسدود کردند و کارت شناسایی و تلفن های آنها را ربودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور