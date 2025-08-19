مارک روته:
بحث عضویت اوکراین در ناتو فعلا مطرح نیست
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، گفت که عضویت اوکراین در این ائتلاف مورد بحث نیست، اما بحثهایی در مورد ارائه ضمانتهای امنیتی به کییف مشابه ماده ۵ پیمان تأسیس این ائتلاف وجود دارد.
روته در مصاحبهای با فاکس نیوز افزود: «وضعیت به این صورت است که ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر میگویند که با عضویت اوکراین در ناتو مخالف هستند. موضع رسمی ناتو... این است که مسیری برگشتناپذیر برای عضویت اوکراین وجود دارد.»
وی افزود: «اما آنچه ما اینجا در مورد آن بحث میکنیم عضویت در ناتو نیست. آنچه ما اینجا در مورد آن بحث میکنیم ضمانتهای امنیتی برای اوکراین مشابه ماده ۵ است و اینکه دقیقاً چه چیزی مستلزم آن است، اکنون به طور خاصتر مورد بحث قرار میگیرد.»