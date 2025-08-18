دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید
رؤسای جمهوری اوکراین و آمریکا امروز -دوشنبه- در کاخ سفید دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی وی امروز -دوشنبه- در کاخ سفید دیدار کردند.
زلنسکی در حالی وارد کاخ سفید شد که برخلاف لباس نظامی همیشگیاش، پوششی رسمیتر به تن داشت.
پیشتر، یک مقام اروپایی گفته بود که انتخاب پوشش زلنسکی، موضوع گفتوگو میان مقامهای آمریکا و اوکراین پیش از دیدار روز دوشنبه در کاخ سفید بوده است. به گفته این مقام، دولت ترامپ پیشنهاد داده بود که زلنسکی لباس نظامی معمول خود را به تن نداشته باشد.
ترامپ در حال استقبال از زلنسکی، در ورودی بال غربی کاخ سفید، در پاسخ به خبرنگاری که از وی درباره پیامش به مردم اوکراین پرسید، گفت: «ما آنها را دوست داریم».
رئیسجمهوری آمریکا در آغاز دیدارش با زلنسکی در دفتر بیضی کاخ سفید اعلام کرد که «پیشرفت چشمگیری» در تلاشها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حاصل شده است.
ترامپ گفت: «ما گفتوگوهای خوب زیادی داشتیم و به نظرم در جنبههای مختلف پیشرفت بسیار قابل توجهی حاصل شده است».
وی افزود: «همانطور که میدانید، مدت کوتاهی پیش، دیدار خوبی با رئیسجمهوری روسیه داشتیم و به نظرم این احتمال وجود دارد که نتیجهای از آن حاصل شود».