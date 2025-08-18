رهبران اروپایی وارد کاخ سفید شدند

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، با ورود «امانوئل ماکرون« رئیس‌جمهوری فرانسه، اکنون تمامی رهبران اروپایی برای شرکت در نشست فوری امروز دوشنبه- در کاخ سفید وارد واشنگتن شده‌اند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این رهبران تا ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا دیدار نخواهند داشت.

در حال حاضر آن‌ها در اقامتگاه رسمی رئیس‌جمهوری حضور دارند و منتظر ورود «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین هستند.

«اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر انگلیس، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهوری اوکراین، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه، «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، «الکساندر استاب»، رئیس‌جمهور فنلاند و «مارک روته» دبیرکل ناتو رهبرانی هستند که برای دیدار با ترامپ به کاخ سفید سفر کرده‌اند.

