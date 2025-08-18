کانال عبری فاش کرد:
وعده ترامپ برای پاداش بزرگ به مصر در قبال پذیرش فلسطینیها
رسانههای عبری از وعده رئیس جمهور آمریکا برای پاداش بزرگ و غیر منتظره به مصر در قبال کوچ ساکنان غزه خبر دادند.
به گزارش ایلنا، کانال ۱۱ اسرائیل فاش کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا اخیرا فشارهای شدیدی را بر مصر وارد کرده است تا کوچ اجباری ساکنان غزه به سینا را بپذیرد.
این کانال عبری اعلام کرد که ترامپ به مصریها وعده پاداش بزرگ و غیرمنتظرهای در صورت موافقت با آوارگی فلسطینیها داده است.
در این گزارش آمده است: «قاهره نگران است که دولت ترامپ با تشویق اسرائیل از تلاش برای متقاعد کردن مصر به موافقت با کوچ فلسطینیها از نوار غزه دست نکشیده باشد».
به گزارش این شبکه تلویزیونی عبری، مصریها معتقدند که توافق آنها برای پذیرش ساکنان غزه تحت طرح مهاجرتی ترامپ منجر به مداخله وی در درگیری آنها با اتیوپی خواهد شد.
طبق این گزارش، طرح مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا که به شدت بر آن اصرار دارد، با افشای جزئیات شگفتانگیزی در مورد انگیزههای پشت صحنه، شتاب جدیدی به خود میگیرد.
در ادامه این گزارش آمده است: «اصرار ترامپ برای مهاجرت فلسطینیها از غزه به مصر نه تنها به عنوان بخشی از راه حل پایان جنگ در غزه است، بلکه برای تأثیرگذاری بر جریان درگیری طولانی مدت مصر بر سر منابع آب نیز انجام میشود».
طبق این گزارش، قاهره به شدت سوء ظن دارد که پیشنهاد ترامپ برای کمک به حل بحران آب نیل به عنوان یک ابزار چانهزنی در نظر گرفته شده است.