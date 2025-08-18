السیسی و آل ثانی دیدار کردند
رئیسجمهور مصر با نخستوزیر قطر دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر، در مورد وضعیت غزه و تصمیم اسرائیل برای اشغال این منطقه با «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی»، نخستوزیر قطر، گفتوگو کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری مصر، اظهار داشت که در این دیدار، طرفین بر اهمیت تلاشهای مداوم مصر و قطر، با هماهنگی ایالات متحده، برای دستیابی به توافقی که آتشبس فوری در نوار غزه را تضمین کند، ورود فوری و بدون مانع کمکهای بشردوستانه را امکانپذیر سازد و آزادی گروگانها و زندانیان را تضمین کند، تأکید کردند.
وی افزود که طرفین همچنین بر رد قطعی اشغال نظامی مجدد نوار غزه و هرگونه تلاش برای آواره کردن فلسطینیها از سرزمینشان تأکید کردند.
رئیسجمهور السیسی و نخستوزیر قطر همچنین تأکید کردند که تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی، به پایتختی قدس شرقی، مطابق با قطعنامههای مشروعیت بینالمللی، تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه است.