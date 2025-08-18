سرایا القدس پهپاد اسرائیلی را تحت کنترل گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردان‌های القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی از شکار پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در آسمان غزه خبر داد.

گردان‌های القدس امروز- دوشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یک پهپاد جاسوسی اسرائیلی را در حالی که در حال انجام ماموریت‌های اطلاعاتی در آسمان محله شجاعیه در شرق شهر غزه بود، به غنیمت گرفتیم.» این در حالی است که منابع محلی روز شنبه اعلام کردند که یک پهپاد جاسوسی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه رمال در مرکز شهر غزه سقوط کرد.

