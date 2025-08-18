درخواست سیاستمداران بریتانیایی از استارمر برای تحریم اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سیاستمداران ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز از نخست وزیر بریتانیا خواستند که پارلمان را به تحریم اسرائیل دعوت کند.

در این بیانیه تاکید شده است که استارمر باید فورا برای فشار آوردن به اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ غزه اقدام کند.

این بیانیه همچنین می‌افزاید که استارمر باید فروش سلاح به اسرائیل را متوقف و از تحقیقات مستقل درباره جنایات جنگی حمایت کند.

پیشتر استارمر اعلام کرده بود که در کنار سایر کشورهای اروپایی از به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت خواهد کرد.

