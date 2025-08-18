خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست سیاستمداران بریتانیایی از استارمر برای تحریم اسرائیل

درخواست سیاستمداران بریتانیایی از استارمر برای تحریم اسرائیل
کد خبر : 1675158
لینک کوتاه کپی شد.

سیاستمداران بریتانیایی خواستار اقدام نخست‌وزیر این کشور برای تحریم اسرائیل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سیاستمداران ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز از نخست وزیر بریتانیا خواستند که پارلمان را به تحریم اسرائیل دعوت کند. 

در این بیانیه تاکید شده است که استارمر باید فورا برای فشار آوردن به اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ غزه اقدام کند.

این بیانیه همچنین می‌افزاید که استارمر باید فروش سلاح به اسرائیل را متوقف و از تحقیقات مستقل درباره جنایات جنگی حمایت کند.

پیشتر استارمر اعلام کرده بود که در کنار سایر کشورهای اروپایی از به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور