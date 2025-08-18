خبرگزاری کار ایران
پوتین بار دیگر ترامپ را فریب داد

سناتور دموکرات آمریکایی گفت که رئیس‌جمهور ایالات متحده بار دیگر توسط همتای روس خود فریب خورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ‌«کریس ون هولن» سناتور دموکرات آمریکا گفت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان دیدار در آلاسکا در جمعه گذشته  بار دیگر توسط «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه فریب خوده است.

هولن در مصاحبه‌ای با «ای بی سی» نیوز روز گذشته-یکشنبه- گفت: «ترامپ بار دیگر توسط پوتین فریب خورد،  کسی که هدف استقبالی سخاوتمندانه در خاک امریکا قرار گرفت» 

این سناتور دموکرات بر لزوم تلاش کنگره برای تدوین لایحه اعمال تحریم علیه روسیه و پوتین تاکید کرد.

وی اظهار داشت: «ترامپ نتوانست به آتش بسی که امیدوار است دست یابد و دیدار جمله را بدل به پیروزی برای پوتین کرد».

 

 

