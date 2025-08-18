خبرگزاری کار ایران
باراش شدید باران در بمبئی

بارش شدید باران در هند سبب آب‌گرفتی معابر و اختلال در پروازها شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بارش‌های شدید و بی‌وقفه امروز -دوشنبه-  «بمبئی» پایتخت اقتصادی هند را درنوردید و باعث اختلال در پروازها، آب‌گرفتگی جاده‌ها و تعطیلی مدارس شد.

اداره هواشناسی هند اعلام کرد: «برخی از بخش‌های بمبئی از صبح دوشنبه بارش بیش از ۱۴۰ میلی‌متر (۵ اینچ) باران را ثبت کرده‌اند که باعث ایجاد ترافیک سنگین و توقف خودروها در جاده‌های آب گرفته شد».

همچنین  در پی ریزش راه پله یک ساختمان دو طبقه در منطقه‌ای در جنوب شهر در اواخر شب یکشنبه، سه نفر زخمی شدند.

 

 

