باراش شدید باران در بمبئی
بارش شدید باران در هند سبب آبگرفتی معابر و اختلال در پروازها شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بارشهای شدید و بیوقفه امروز -دوشنبه- «بمبئی» پایتخت اقتصادی هند را درنوردید و باعث اختلال در پروازها، آبگرفتگی جادهها و تعطیلی مدارس شد.
اداره هواشناسی هند اعلام کرد: «برخی از بخشهای بمبئی از صبح دوشنبه بارش بیش از ۱۴۰ میلیمتر (۵ اینچ) باران را ثبت کردهاند که باعث ایجاد ترافیک سنگین و توقف خودروها در جادههای آب گرفته شد».
همچنین در پی ریزش راه پله یک ساختمان دو طبقه در منطقهای در جنوب شهر در اواخر شب یکشنبه، سه نفر زخمی شدند.