تعطیلی کنسولگری فرانسه در قدس اشغالی توسط اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از اسرائیل هیوم، «گدعون ساعر»، خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پس از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط پاریس، تصمیم به تعطیلی کنسولگری فرانسه در قدس گرفت.

در این گزارش آمده است که وزارت ‌خارجه رژیم صهیونیستی، کنسولگری فرانسه در قدس را به عنوان اقدامی ستیزه جویانه می‌داند.

وزارت خارجه این رژیم افزود که فرانسه، دستور کار ضد اسرائیلی را رهبری می‌کند.

پیش از این «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده بود که قصد دارد در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

