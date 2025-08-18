خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت زن فلسطینی به ظن جاسوسی برای ایران

بازداشت زن فلسطینی به ظن جاسوسی برای ایران
کد خبر : 1675093
لینک کوتاه کپی شد.

رژیم صهیونیستی یک زن فلسطینی را با ادعای انجام ماموریت برای ایران بازداشت کرده‌ است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی یک زن فلسطینی را با ادعای انجام ماموریت برای ایران بازداشت کرده‌ است.

 رسانه‌های صهیونیستی خبر دادند که نیروهای امنیتی این رژیم یک زن فلسطینی ۲۴ ساله را اوایل ماه جاری  میلادی  به ظن داشتن ارتباط با یک عامل ایرانی و انجام ماموریت از طرف او بازداشت کرده‌اند.

بنابر گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، دادگاه نظامی مدت بازداشت او را برای انجام ادامه تحقیقات هشت روز تمدید کرده است.

کانال ۱۲ همچنین گزارش داد این فرد که ساکن شهر بیت‌عمر، واقع در حدود هفت مایلی شمال غربی الخلیل است، در ۶ اوت توسط نیروهای امنیتی و پلیس کرانه باختری بازداشت شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور