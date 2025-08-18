بازداشت زن فلسطینی به ظن جاسوسی برای ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی یک زن فلسطینی را با ادعای انجام ماموریت برای ایران بازداشت کرده‌ است.

رسانه‌های صهیونیستی خبر دادند که نیروهای امنیتی این رژیم یک زن فلسطینی ۲۴ ساله را اوایل ماه جاری میلادی به ظن داشتن ارتباط با یک عامل ایرانی و انجام ماموریت از طرف او بازداشت کرده‌اند. بنابر گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، دادگاه نظامی مدت بازداشت او را برای انجام ادامه تحقیقات هشت روز تمدید کرده است. کانال ۱۲ همچنین گزارش داد این فرد که ساکن شهر بیت‌عمر، واقع در حدود هفت مایلی شمال غربی الخلیل است، در ۶ اوت توسط نیروهای امنیتی و پلیس کرانه باختری بازداشت شد.

