خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
محکومیت اقدامات تحریک‌آمیز نتانیاهو از سوی وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین

وزارت ‌خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، اقدامات و دیدار تحریک‌آمیز ‌نخست‌وزیر رژیم ‌صهیونیستی از شهرک «عوفرا» واقع در اراضی اشغالی فلسطین را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الرای، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با انتشار بیانیه‌ای اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مبنی بر «پایبندی به سرزمین» و همچنین افتخار به نقش خود در مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی و جلوگیری از تحقق آن را محکوم کرد.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه خود آورده است که اظهارات نتانیاهو به منزله ادامه تثبیت اشغالگری و شهرک‌سازی و نژادپرستی و بخشی از جنایات نسل‌کشی، کوچ اجباری و الحاق اراضی است.

در این بیانیه تصریح شده است: «چنین اظهاراتی، به تروریست‌های شهرک‌نشین جسارت و انگیزه می‌دهد تا حملات بیشتری علیه شهروندان فلسطینی، زمین‌ها و دارایی‌های آن‌ها مرتکب شوند ضمن آنکه نوعی بی‌اعتنایی به واکنش‌های بین‌المللی در قبال شهرک‌سازی‌ها و جنایات شهرک‌نشینان و همچنین تلاش‌های رسمی اسرائیل برای حفظ و تداوم چرخه خشونت و جنگ است.»

این وزارتخانه از جامعه بین‌الملل خواست تا با درخواست‌ها و مواضعی که خواستار الحاق کرانه باختری به اسرائیل هستند بویژه درخواست‌ها از سوی وزرای دولت اشغالگر، شخص نتانیاهو، اعضای حزب حاکم لیکود و سران شهرک‌نشین‌ها به شکل جدی برخورد کند.


 

قیمت دیزل ژنراتور