به گزارش ایلنا به نقل از الرای، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با انتشار بیانیه‌ای اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مبنی بر «پایبندی به سرزمین» و همچنین افتخار به نقش خود در مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی و جلوگیری از تحقق آن را محکوم کرد.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه خود آورده است که اظهارات نتانیاهو به منزله ادامه تثبیت اشغالگری و شهرک‌سازی و نژادپرستی و بخشی از جنایات نسل‌کشی، کوچ اجباری و الحاق اراضی است.

در این بیانیه تصریح شده است: «چنین اظهاراتی، به تروریست‌های شهرک‌نشین جسارت و انگیزه می‌دهد تا حملات بیشتری علیه شهروندان فلسطینی، زمین‌ها و دارایی‌های آن‌ها مرتکب شوند ضمن آنکه نوعی بی‌اعتنایی به واکنش‌های بین‌المللی در قبال شهرک‌سازی‌ها و جنایات شهرک‌نشینان و همچنین تلاش‌های رسمی اسرائیل برای حفظ و تداوم چرخه خشونت و جنگ است.»

این وزارتخانه از جامعه بین‌الملل خواست تا با درخواست‌ها و مواضعی که خواستار الحاق کرانه باختری به اسرائیل هستند بویژه درخواست‌ها از سوی وزرای دولت اشغالگر، شخص نتانیاهو، اعضای حزب حاکم لیکود و سران شهرک‌نشین‌ها به شکل جدی برخورد کند.





