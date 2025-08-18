خبرگزاری کار ایران
پزشکان بدون مرز:

کشتار فلسطینیان نه تنها متوقف نشده بلکه افزایش یافته است

کشتار فلسطینیان نه تنها متوقف نشده بلکه افزایش یافته است
پزشکان بدون مرز اعلام کرد که تعداد تلفات جمعی در غزه نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پزشکان بدون مرز اعلام کرد که  کارکنانش در غزه شاهد افزایش تلفات جمعی مرتبط با محاصره مداوم رژیم صهیونیستی و توزیع کمک‌های آن هستند.

«نور السقه» یکی از پزشکان بدون مرز گفت: «کشتارهای بی‌هدف و تعداد تلفات جمعی که ما کماکان به صورت روزانه شاهد آن هستیم، نه تنها متوقف نشده بلکه مقیاس آن افزایش یافته است».

وی گفت: «یکی از مراکز پزشکان بدون مرز در رفح واقع در نزیکی یکی از مراکز توضیح کمک، مملو  از فلسطینیان زخمی ازجمله کودکان شده است».

وی اظهار داشت: «ما از محل‌های توزیع، نوزادان زخمی و کشته شده پذیرش می‌کنیم. افرادی که با گلوله و جراحات مختلف به محل‌های توزیع مراجعه می‌کنند، مربوط به محل‌های توزیع هستند و فقط به دنبال غذا می‌روند».

 

 

 

