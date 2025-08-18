وزیر خارجه قطر به قاهره میرود
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر برای رایزنی درخصوص دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه به مصر میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر امروز -دوشنبه- برای رایزنی درخصوص دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه به مصر میرود.
شبکه الجزیره به نقل از برخی منابع گزارش داد که وزیر خارجه قطر برای رایزنی با مقامات مصری با هدف دستیابی به توافق تبادل اسرا و آتش بس در غزه به قاهره میرود.
در همین راستا، شبکه العربیه و الحدث نیز گزارش دادند که جنبش حماس پیشنهاد تازهای با هدف ازسرگیری مذاکرات برای آتشبس در غزه ارائه کرده است.