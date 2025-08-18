خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه قطر به قاهره می‌رود

وزیر خارجه قطر به قاهره می‌رود
کد خبر : 1675056
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر برای رایزنی درخصوص دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه به مصر می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر امروز -دوشنبه- برای رایزنی درخصوص دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه به مصر می‌رود.

شبکه الجزیره به نقل از برخی منابع گزارش داد که وزیر خارجه قطر برای رایزنی با مقامات مصری با هدف دستیابی به توافق تبادل اسرا و آتش بس در غزه به قاهره می‌رود.

در همین راستا، شبکه العربیه و الحدث نیز گزارش دادند که جنبش حماس پیشنهاد تازه‌ای با هدف ازسرگیری مذاکرات برای آتش‌بس در غزه ارائه کرده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور