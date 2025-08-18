رسانههای عبری:
عملیات اشغال غزه خطر بزرگی برای ارتش اسرائیل خواهد بود
منابع نظامی اسرائیل گزارش دادند که عملیات اشغال شهر غزه گسترده خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع نظامی آگاه گزارش داد که عملیات اشغال شهر غزه گسترده خواهد بود.
در این گزارش آمده است: «حدود ۸۰ هزار سرباز اسرائیلی در محاصره شهر غزه شرکت خواهند کرد».
والا نوشت: «عملیات اشغال شهر غزه گسترده و خطر بزرگی برای ارتش اسرائیل خواهد بود.
منابع مذکور گفتند: «ما نگرانیم که در صورت اشغال شهر غزه، ارتش مسئول توزیع کمکها شود».