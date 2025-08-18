به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کیریل دیمیتریف» نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی گفت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و تیم وی در حال تلاش هستند تا به یک راه‌حل پایدار برای نزاع اوکراین برسند.

دیمیتریف، در واکنش به پست کاخ سفید درباره مذاکرات رهبر آمریکا با روسای کشورهای اروپایی در پلتفرم ایکس نوشت: «ترامپ و تیم وی در حال تلاش برای راه حل واقعی هستند. شاید در این روز بزرگ، مشکلات حل و صلح برقرار شود».

ترامپ پیشتر در پلتفرم تروث اعلام کرده بود که دوشنبه روز بزرگی برای کاخ سفید است، چرا که هرگز از این تعداد رهبر اروپایی به طور هم‌زمان میزبانی نکرده است.

رئیس‌جمهورآمریکا پس از دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا، یا «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین و پس از آن با رهبران بریتانیا، آلمان، ایتالیا، لهستان، فنلاند و فرانسه و همچنین دبیرکل ناتو و رئیس کمیسیون اروپا ، تماس تلفنی برقرار کرد.

