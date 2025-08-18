خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو با انتخابات زودهنگام مخالف است

کد خبر : 1675016
منابع آگاه از مخالفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با برگزاری انتخابات زود هنگام در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از یدیعوت احارونوت، منابع آگاه گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با برگزاری انتخابات زودهنگام مخالف است.

این منابع گفتند: «نتانیاهو با انتخابات زودهنگام مخالف است، اما جلسه‌های مربوط به این موضوع پس از خروج حریدی‌‌ها از دولت تشدید شده است».

به گفته این منابع،‌ نتانیاهو دریافته است که تلاش‌هایش برای حفظ ائتلاف پس از بازگشت کنست از تعطیلات ممکن است بیهوده شود.

منابع مذکور افزودند: «دیدارهای اخیر نخست وزیر با هدف تقویت جناح او انجام شده است».

 

