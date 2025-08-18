پکن:
به کسی اجازه نمیدهیم که تایوان را از چین جدا کند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین اعلام کرد که از «اتحاد مجدد و مسالمتآمیز» با تایوان استقبال میکند.
وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات اخیر «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که پکن آماده است تا با تمام قوا برای «اتحاد مجدد» مسالمتآمیز با تایوان تلاش کند.
ترامپ روز جمعه در مصاحبهای با فاکس نیوز گفته بود که «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین، در یک تماس تلفنی به او گفته است که چین تا زمانی که ترامپ در قدرت باشد، به تایوان حمله نخواهد کرد.
«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری گفت: «چین به هیچ کس یا هیچ نیرویی اجازه نخواهد داد که تایوان را به هیچ وجه از چین جدا کند.»